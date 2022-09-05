Мендес удивлён высоким уровнем РПЛ

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился впечатлениями об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Честно говоря, я не был знаком с РПЛ. Потом был удивлён высоким уровнем, с которым столкнулся. Все соперники очень сильные, а поля, на которых мы играем, великолепные», — сказал Мендес в интервью на официальном YouTube-канале армейцев.

Он также заявил, что ему было тяжело переезжать в страну, не зная языка, однако он вместе с игроками из Южной Америки создал группу, внутри которой им комфортно. По его словам, он планирует учить русский язык вместе с преподавателем.

Мендес присоединился к ЦСКА в 2022 году. В нынешнем сезоне чилиец провёл пять матчей за армейский клуб и не отметился результативными действиями.

Ранее уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль поделился эмоциями от дебютной игры в матче восьмого тура РПЛ с «Уралом».