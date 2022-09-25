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Саитов поддержал Минеева, который в скором времени отправится в военкомат

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов выразил поддержку бойцу ММА, который заявил, что в ближайшее время отправится в военкомат по повестке.
Саитов поддержал Минеева, который в скором времени отправится в военкомат
  • РИА Новости

«Повестки в ящиках точно надо проверять, а если повестка всё же пришла, то надо идти в военкомат и защищать Родину. Для чего ещё тогда заниматься до этого спортом и боями? Нужно уметь в необходимый момент защитить себя, своих близких и страну. Я согласен с Минеевым», — приводит слова Саитова «Матч ТВ».

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

Ранее Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата.

 

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