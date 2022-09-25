Баженов заявил, что сборной России нужно делать выводы после игры с Киргизией

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу сборной России над национальной командой Киргизии в товарищеском матче.

«Честно, мне не очень понравилась игра сборной России. Мне хочется увидеть самоотдачу, сборная не играла уже давно, но рвения как будто бы не было. Не было видно, что ребята соскучились, боролись до конца. А киргизы, наоборот, это показали. Наши сыграли не очень. Нужно делать выводы», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Он также заявил, что у Карпина очень простая философия, но футболистам необходимо максимально выкладываться. По его словам, он понимает, что команда ещё не сыграна, но и соперник был не уровня Португалии — при всём уважении к киргизам.

Товарищеская игра сборных прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России Даниил Уткин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.