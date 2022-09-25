Абаев назвал результаты «Локомотива» ужасными

Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал результаты московской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тяжело сказать, что происходит. Не знаю, что творится внутри, но результаты просто ужасные. Почему немцы остаются в клубе? Нужно задать вопрос руководству РЖД. В любом случае, когда такие результаты, что-то нужно менять», — приводит слова Абаева «Спорт-Экспресс».

После десяти туров РПЛ «Локомотив» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав девять очков.

1 октября железнодорожники встретятся с «Уралом». Начало — в 19:00.

Ранее Абаев поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.