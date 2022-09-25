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Баринов считает, что Карпин продлит контракт со сборной России

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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов считает, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин продлит контракт со сборной.
Баринов считает, что Карпин продлит контракт со сборной России
  • РИА Новости

«Думаю, Карпин продлит контракт со сборной. Он увиливает от ответа? Продлит! У нас хорошая атмосфера в сборной, он её создаёт», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Карпин стал тренером сборной России в 2021 году, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Его контракт истекает 31 декабря 2022 года. Под его руководством команда провела восемь матчей.

Ранее Баринов поделился мнением о поддержке футболистов со стороны болельщиков в Киргизии.

 

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