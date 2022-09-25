Баринов считает, что Карпин продлит контракт со сборной России

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов считает, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин продлит контракт со сборной.

«Думаю, Карпин продлит контракт со сборной. Он увиливает от ответа? Продлит! У нас хорошая атмосфера в сборной, он её создаёт», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Карпин стал тренером сборной России в 2021 году, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Его контракт истекает 31 декабря 2022 года. Под его руководством команда провела восемь матчей.

Ранее Баринов поделился мнением о поддержке футболистов со стороны болельщиков в Киргизии.