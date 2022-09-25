Баринов: В Киргизии футболистов поддерживает народ, а в России из-за Fan ID — нет

Хавбек сборной России Дмитрий Баринов поделился мнением о поддержке футболистов со стороны болельщиков в Киргизии.

«Поддержка трибун — супер. Давно не играл с такой поддержкой, особенно с учётом Fan ID. На «Локомотив» немного болельщиков ходит, но всё равно… Здесь поддерживает народ, а в России из-за Fan ID — нет», — приводит слова Баринова «Чемпионат».

Товарищеская игра сборных прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в «Валенсию».