Писарев заявил, что ему всё равно на оскорбления Мостового
- РИА Новости
«Ну мне что, обращать внимание на высказывание каждого болельщика? А кто он ещё? Эксперт и болельщик «Химок», наверное», — сказал Писарев на YouTube-канале «Вышли».
Бывший полузащитник, футболист сборной России выдал монолог в разговоре во время игры Медийной футбольной лиги с «Эгриси». Мостовой не знал, что его было слышно в эфире трансляции матча.
Ранее Мостовой в нецензурной форме высказался о товарищеском матче сборной России по футболу с Киргизией.