Писарев заявил, что ему всё равно на оскорбления Мостового

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на слова главного тренера команды Медийной футбольной лиги Fight Nights Александра Мостового, который назвал его аферистом.

«Ну мне что, обращать внимание на высказывание каждого болельщика? А кто он ещё? Эксперт и болельщик «Химок», наверное», — сказал Писарев на YouTube-канале «Вышли».

Бывший полузащитник, футболист сборной России выдал монолог в разговоре во время игры Медийной футбольной лиги с «Эгриси». Мостовой не знал, что его было слышно в эфире трансляции матча.

Ранее Мостовой в нецензурной форме высказался о товарищеском матче сборной России по футболу с Киргизией.