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Александр Мостовой нецензурно высказался о матче Киргизия — Россия

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Главный тренер команды Медийной футбольной лиги Fight Nights Александр Мостовой в нецензурной форме высказался о товарищеском матче сборной России по футболу с Киргизией.

«Да я игру не смотрел, мне неинтересно было. А что её смотреть, если на три года нас, ##### (блин). Писарева смотреть, этого афериста, #### (ёлки-палки)? Который, ### (блин), видел, в «Химки» пришёл, ### (блин), непонятно убрали, ### (блин), и опять в сборной», — сказал Мостовой.

Бывший полузащитник, футболист сборной России выдал монолог в разговоре во время игры Медийной футбольной лиги с «Эгриси». Мостовой не знал, что его было слышно в эфире трансляции матча.

Товарищеская игра сборных прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой прокомментировал итоги товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

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