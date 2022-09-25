Дацик — о победе над Емельяненко: вспомнил, что Саня наговорил, и всё вот так взорвалось

Известный боец Вячеслав Дацик прокомментировал победу нокаутом над Александром Емельяненко.

«Планировал бить ему в корпус, доставить боль в печень, но первый раунд хотел его помучить, чтобы он просел, замедлился, сдох, устал, а во втором планировал нокаутировать. Но я вышёл, вспомнил всё, что Саня наговорил, и всё вот так взорвалось. 13 лет оказались разборкой за 13 секунд», — сказал Дацик в интервью после поединка.

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.

На счету 41-летнего Емельяненко две победы в трёх поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксе.

Ранее Емельяненко прокомментировал своё поражение от Дацика.