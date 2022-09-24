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NU: Египет намерен провести Игры-2036

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В Египте заявили о готовности провести летние Олимпийские игры 2036 года.
NU: Египет намерен провести Игры-2036
  • Gettyimages.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил выдвижение страны в качестве кандидата для проведения Игр-2036, сообщает nu.nl.

Уточняется, что Египет уже сообщил о своём намерении президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, который посетил страну потомков фараонов на этой неделе.

Процесс подачи заявок на проведение Олимпиады 2036 года ещё не начался.

Летние Игры-2024 пройдут в Париже, в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес (США), а в 2032 году — Брисбен (Австралия). 

Ранее Йоханнес Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030.

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