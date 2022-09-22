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Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030

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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о будущем своей профессиональной карьеры.
Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030
  • Gettyimages.ru

«Что думаю, если Игры-2030 пройдут на трассах в Soldier Hollow? Здорово. Я помню, как смотрел здесь несколько гонок в 2002 году. До 2030 года осталось восемь лет, и, думаю, я постараюсь продержаться до тех пор», — цитирует Клебо Fasterskier.

25-летний лыжник является пятикратным олимпийским чемпионом. На его счету также шесть побед на чемпионатах мира. Он — трёхкратный обладатель Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/22).

Ранее Александр Бессмертных заявил, что слова Йоханнеса Клебо не повлияют на решение FIS о допуске российских спортсменов.

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