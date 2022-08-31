Бессмертных считает, что слова Клебо не повлияют на решение FIS о допуске российских спортсменов

Серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных не верит, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменит свою позицию относительно российских спортсменов, после заявления пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо.

«Это лишь мнение спортсмена, и, что бы он ни говорил, политика из-за этого, скорее всего, не изменится. Возможно, другие лыжники, которые его уважают, прислушаются и подумают: «Если уж Клебо так говорит, то нужно допускать». А политикам абсолютно фиолетово, что он думает. Если даже европейским бизнесменам ставят препоны, рушат бизнес и не дают вести дела с Россией, то что уж говорить о простом спортсмене. Кроме того, европейские правительства запрещают выдачу россиянам шенгенских виз. И даже если наших лыжников пригласят на Кубок мира, то их могут просто не пустить в страну без шенгена. Так что очень много политических моментов, которые невозможно разрешить лишь благодаря словам одного Клебо», — сказал Бессмертных в интервью RT.

Ранее двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала слова Клебо.