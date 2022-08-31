Бессмертных считает, что слова Клебо не повлияют на решение FIS о допуске российских спортсменов
- РИА Новости
«Это лишь мнение спортсмена, и, что бы он ни говорил, политика из-за этого, скорее всего, не изменится. Возможно, другие лыжники, которые его уважают, прислушаются и подумают: «Если уж Клебо так говорит, то нужно допускать». А политикам абсолютно фиолетово, что он думает. Если даже европейским бизнесменам ставят препоны, рушат бизнес и не дают вести дела с Россией, то что уж говорить о простом спортсмене. Кроме того, европейские правительства запрещают выдачу россиянам шенгенских виз. И даже если наших лыжников пригласят на Кубок мира, то их могут просто не пустить в страну без шенгена. Так что очень много политических моментов, которые невозможно разрешить лишь благодаря словам одного Клебо», — сказал Бессмертных в интервью RT.
Ранее двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала слова Клебо.