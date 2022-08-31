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Завьялова предположила, почему Клебо выступил в поддержку российских лыжников

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Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо.
Завьялова предположила, почему Клебо выступил в поддержку российских лыжников
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь это говорит о том, что сами спортсмены понимают: им нужно соревноваться с сильнейшими. Ведь норвежские лыжники всегда конкурировали с Россией, а теперь у них получается просто национальное первенство на любом турнире», — сказала Завьялова в интервью RT.

Ранее серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных поделился мнением, почему Клебо выступил за допуск российских спортсменов к участию в международных стартах.

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