Завьялова предположила, почему Клебо выступил в поддержку российских лыжников

Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо.

«В первую очередь это говорит о том, что сами спортсмены понимают: им нужно соревноваться с сильнейшими. Ведь норвежские лыжники всегда конкурировали с Россией, а теперь у них получается просто национальное первенство на любом турнире», — сказала Завьялова в интервью RT.

Ранее серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных поделился мнением, почему Клебо выступил за допуск российских спортсменов к участию в международных стартах.