Бессмертных — о заявлении Клебо: без российских лыжников ему просто будет неинтересно

Серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных поделился мнением, почему пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо выступил за допуск российских спортсменов к участию в международных стартах.

«Если бы это сказал какой-то высокопоставленный чиновник, тогда можно было бы относиться к подобному заявлению по-другому. Но Клебо высказался просто как спортсмен. Он, безусловно, понимает, что в последние годы конкуренция складывалась между ним и Александром Большуновым, а без нашего лыжника ему просто неинтересно будет бегать. Я думаю, любой атлет по спортивному принципу высказался бы так же. Политика есть политика, но спорт и жизнь — это другое. И лишать себя частички этой жизни не есть хорошо. Ты ведь бегаешь для того, чтобы доказать, что лучший в мире, а когда всех соперников отстранили и не с кем состязаться, жизнь спортсмена в какой-то мере теряет смысл», — сказал Бессмертных в интервью RT.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слова Клебо.