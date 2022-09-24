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«Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ сыграет с ЦСКА

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Петербургский «Зенит» оформил выход в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу.
«Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ сыграет с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Команда из Санкт-Петербурга в заключительном матче групповой стадии обыграла белградский «Партизан» со счётом 81:65.

В составе «Зенита» самым результативным стал Денис Захаров, который набрал 16 очков.

Теперь сине-бело-голубые в финале турнира 25 сентября сыграют с московским ЦСКА. В матче за бронзу «Партизан» встретится с казанским УНИКСом.

Ранее «Зенит» подписал контракт с чемпионом Европы по баскетболу Томасом Эртелем.

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