«Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ сыграет с ЦСКА

Петербургский «Зенит» оформил выход в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Команда из Санкт-Петербурга в заключительном матче групповой стадии обыграла белградский «Партизан» со счётом 81:65.

В составе «Зенита» самым результативным стал Денис Захаров, который набрал 16 очков.

Теперь сине-бело-голубые в финале турнира 25 сентября сыграют с московским ЦСКА. В матче за бронзу «Партизан» встретится с казанским УНИКСом.

Ранее «Зенит» подписал контракт с чемпионом Европы по баскетболу Томасом Эртелем.