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Самедов: футболисты сборной России проявили характер в матче с Киргизией

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал результат матча между сборными России и Киргизии.
Самедов: футболисты сборной России проявили характер в матче с Киргизией
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Прекрасный матч. Болельщики не могли ждать сбалансированной игры от сборной России, потому что большая пауза была. Ребята собрались, проявили характер, тяжёлую игру вырвали, много новых ребят было, так что всё нормально», — цитирует Самедова ТАСС.

Бывший хавбек сборной России подчеркнул, что была достигнута главная задача — добыта победа.

«Понятно, что кто-то ждал большего, кто-то меньшего. Но это неважно, ребята были в непростых условиях, они молодцы в любом случае», — заключил Самедов.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России Александр Коваленко прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче.

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