Чанов объяснил, почему Карпин не стал менять Сафонова в матче с Киргизией

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Сафонов наигрывался под оба состава. Он должен научиться руководить оборонами первого и второго составов. Взаимопонимание вратаря и защитников — дорогого стоит», — цитирует Чанова «Спорт день за днём».

По его словам, матч показал, что голкипер номер один в сборной — это Сафонов.

«Теперь это стало понятно», — заключил он.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Сафонов провёл на поле весь матч.

Ранее полузащитник сборной России Александр Коваленко прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче.











