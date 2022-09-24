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Чанов объяснил, почему Карпин не стал менять Сафонова в матче с Киргизией

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Киргизии.
Чанов объяснил, почему Карпин не стал менять Сафонова в матче с Киргизией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сафонов наигрывался под оба состава. Он должен научиться руководить оборонами первого и второго составов. Взаимопонимание вратаря и защитников — дорогого стоит», — цитирует Чанова «Спорт день за днём».

По его словам, матч показал, что голкипер номер один в сборной — это Сафонов.

«Теперь это стало понятно», — заключил он.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Сафонов провёл на поле весь матч.

Ранее полузащитник сборной России Александр Коваленко прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче.





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