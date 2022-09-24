Чанов объяснил, почему Карпин не стал менять Сафонова в матче с Киргизией
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Сафонов наигрывался под оба состава. Он должен научиться руководить оборонами первого и второго составов. Взаимопонимание вратаря и защитников — дорогого стоит», — цитирует Чанова «Спорт день за днём».
По его словам, матч показал, что голкипер номер один в сборной — это Сафонов.
«Теперь это стало понятно», — заключил он.
Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).
Сафонов провёл на поле весь матч.
Ранее полузащитник сборной России Александр Коваленко прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче.