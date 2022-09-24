Колосков выделил только Уткина в составе сборной России в матче с Киргизией

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал лучшего игрока национальной команды в товарищеском матче с командой Киргизии.

«Выделил бы только Уткина. Он забил решающий гол. Обработал мяч, разобрался в ситуации, пробил чётко. До этого ещё и вывел Комличенко один на один с вратарём. Остальные провели встречу на весьма среднем уровне», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

При этом он не стал называть волевую победу над сборной Киргизии катастрофой.

«Проиграть было бы неприятно, конечно, с моральной точки зрения. Всё-таки с такими соперниками надо справляться. Итоговый результат сгладил впечатления о качестве футбола», — добавил Колосков.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России Александр Коваленко прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче.











