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Главный тренер СКА Ротенберг назвал полезным поражение от «Динамо»

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Главный тренер СКА Ротенберг назвал полезным поражение от «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Tomi Hänninen/Newspix24

«Сегодня было полезнее проиграть. Нет времени унывать. Следующий матч послезавтра. Старались вырвать победу. Понимали, что будет тяжелее, потому что мы не такие свежие», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Он признался, что без поражений не бывает больших побед. По словам Ротенберга, во втором периоде хоккеистов СКА подвела плохая концентрация.

«Должны помнить, что соперник выходит против нас на лучшую игру. Наверное, ребята забыли об этом», — сказал Ротенберг.

Московское «Динамо» нанесло СКА первое поражение в сезоне КХЛ (2:1). В составе «Динамо» шайбу забросил Эрик О'Делл (38-я минута), Дмитрий Рашевский реализовал победный буллит. В команде из Санкт-Петербурга отличился Дамир Жафяров (20-я).

Ранее Роман Ротенберг рассказал о ситуации с олимпийским чемпионом нападающим Никитой Гусевым.

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