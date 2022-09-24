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Крестинин заявил, что сборная Киргизии готова ещё раз сыграть с Россией

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Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин подвёл итоги матча с национальной командой России.
Крестинин заявил, что сборная Киргизии готова ещё раз сыграть с Россией
  • Legion-Media
  • © Cal Sport Media

«Конечно, не всё удалось реализовать. Оборонялись, в принципе, неплохо, но немного недоработали в моментах с пропущенными мячами. Понятно, что без ошибок не бывает. А так в целом игра смотрелась неплохо. Разве что в последней фазе атак принимали не всегда верные решения — какие-то непонятные удары, когда можно было бы мячом распорядиться намного лучше», — приводит слова Крестинина Metaratings.ru.

Он также назвал сборную России командой высокого уровня. По его словам, национальная команда Киргизии старалась быть конкурентоспособной и хотела победить, но получилось как получилось. 

«Готовы ли ещё раз сыграть с Россией? Конечно. Такие соперники нам сейчас очень нужны», — добавил Крестинин.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее глава Киргизского футбольного союза Медербек Сыдыков рассказал о договорённости об ответном матче со сборной России.

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