Уткин: только хорошие впечатления от дебютной игры за сборную России

Полузащитник сборной России по футболу Даниил Уткин поделился впечатлениями от первого матча за сборную России по футболу.

«Хорошие эмоции, рад дебютировать за основную сборную, долго к этому шёл. Впечатления хорошие, забил в дебютной игре, рад», — цитирует Уткина ТАСС.

При этом он признался, что победа над сборной Киргизии получилась непростой.

«Что-то получалось, что-то нет. Состав новый, явно несыгранный, много недопонимания того, что требует тренер. Главное — победа, мы принесли удовольствие и местным болельщикам, и нашим, которые смотрели матч по телевизору», — добавил футболист.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее глава Киргизского футбольного союза Мадербек Садыков рассказал о договорённости об ответном матче со сборной России.