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Уткин: только хорошие впечатления от дебютной игры за сборную России

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Полузащитник сборной России по футболу Даниил Уткин поделился впечатлениями от первого матча за сборную России по футболу.
Уткин: только хорошие впечатления от дебютной игры за сборную России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Хорошие эмоции, рад дебютировать за основную сборную, долго к этому шёл. Впечатления хорошие, забил в дебютной игре, рад», — цитирует Уткина ТАСС.

При этом он признался, что победа над сборной Киргизии получилась непростой.

«Что-то получалось, что-то нет. Состав новый, явно несыгранный, много недопонимания того, что требует тренер. Главное — победа, мы принесли удовольствие и местным болельщикам, и нашим, которые смотрели матч по телевизору», — добавил футболист.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее глава Киргизского футбольного союза Мадербек Садыков рассказал о договорённости об ответном матче со сборной России.

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