Наумов — об игре с Киргизией: сборная России совсем сыровата и не готова

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Киргизии в Бишкеке.

«Сборная России приехала в очень сильно обновлённом составе. Как раз по этой причине и играли двумя составами каждый из таймов. Чувствовалось, что есть большая несыгранность. Одни сыграли удачно, другие — нет. Но всё это ожидаемо. Команда пока совсем сыровата и не готова», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Он признался, что специально прилетел в Киргизию, чтобы посмотреть матч со стадиона.

«Не думаю, что это лучший матч, но это лишь первая игра с таким составом. Нужно налаживать связи и игру — и всё получится», — добавил он.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее Валерий Карпин заявил, что доволен просмотром игроков сборной в матче с Киргизией.





