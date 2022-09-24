Ловчев — о матче сборных России и Киргизии: позорище полное

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру сборной России с национальной командой Киргизии.

«Они ничего не могут: выйти от вратаря — не знают, как выйти, не могут в пас и сыграть в обороне. Ну ничего нет у этой команды. Позорище полное», — сказал Ловчев в эфире канала «Матч Премьер».

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России Александр Коваленко прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче.