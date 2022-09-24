Соболев признался, что ему в кайф играть за сборную даже в товарищеских матчах

Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев прокомментировал результат товарищеского матча с командой Киргизии.

«Ощущения самые лучшие. Это классно, потому что ты играешь за сборную, представляешь свою страну. Да, в товарищеских матчах, но ты в сборной — по мне так это кайф», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Форвард московского «Спартака» признался, что ему понравилась атмосфера на матче.

«Всё супер, всё понравилось. Полный стадион, хоть и небольшой, и поле не лучшего качества, но это уходит на второй план. Сегодня праздник в городе, в стране, поэтому только положительные эмоции», — добавил он.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее Валерий Карпин заявил, что доволен просмотром игроков сборной в матче с Киргизией.





