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Круговой считает, что команда неправильно выполнила тактику тренеров в матче с Киргизией

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Защитник сборной России Данил Круговой поделился эмоциями от победы над национальной командой Киргизии в товарищеском матче.
Круговой считает, что команда неправильно выполнила тактику тренеров в матче с Киргизией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Почему игра получилась тяжёлой? Я думаю, что неправильно выполнили тактику тренерского штаба. Взаимодействие с Бакаевым? В каких-то получалось, в каких-то нет. В обороне у нас не получалось, потому что кто-то не выбегал из нас в каких-то моментах, где-то не страховал. Поэтому большую часть времени в первом тайме атаки были через мой фланг», — сказал Круговой на пресс-конференции.

Он также заявил, что для сборной и игроков важно, что команда собирается, тренируется и играет. По его словам, для обеих сборных это был хороший опыт, который поможет им в будущем.

«Конечно, я хочу ещё играть», — добавил Круговой.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее защитник сборной России по футболу Георгий Джикия высказался о победе в товарищеском матче над командой Киргизии.

 

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