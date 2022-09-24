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Джикия отметил высокий уровень игроков команды Киргизии

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Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия высказался о победе в товарищеском матче над командой Киргизии.
Джикия отметил высокий уровень игроков команды Киргизии
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Ожидали такого уровня сопротивления? Конечно, потому что приехала сборная России. Многие ребята знают чемпионат не понаслышке. Кто-то хотел проявить себя, у них есть мастеровитые игроки, хорошая сборная», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

По его словам, игра была достаточно тяжёлая, поскольку болельщики гнали сборную Киргизии вперёд.

«Но главное, что выиграли. Надеюсь, что обошлось без серьёзных травм», — сказал Джикия.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее Валерий Карпин заявил, что доволен просмотром игроков сборной в матче с Киргизией.



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