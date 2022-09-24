Защитник сборной Киргизии: эта сборная России не сыграла бы достойно на ЧМ

Защитник «Енисея» и сборной Киргизии Валерий Кичин прокомментировал поражение от национальной команды России в товарищеском матче.

«Играли бы всю игру в равных составах — не проиграли бы. Нет, эта сборная России не сыграла бы достойно на чемпионате мира», — сказал Кичин на пресс-конференции.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее сообщалось, что в товарищеском матче между национальными командами России и Киргизии девять футболистов впервые вышли на поле в составе отечественной сборной.