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Карпин заявил, что пока не планирует разбирать игру сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу заявил, что пока не будет разбирать игру национальной команды после победы над Киргизией.
Карпин заявил, что пока не планирует разбирать игру сборной России
  • РИА Новости

«Разбирать игру пока не планируем, впереди много матчей в РПЛ и в Кубке России. На следующем сборе мы всё разберём», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Он также заявил, что пока ничего не будет говорить об игроках «Крыльев Советов» и хавбеку «Сочи» Артёме Макарчуке. По его словам, необходимо посмотреть на них в будущих матчах.

Матч прошел на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Открыл счёт в матче Алимардон Шукуров на 24-й минуте. Сравнял счёт Александр Соболев на 30-й минуте, реализовав пенальти. На 89-й Даниил Уткин вывел сборную России вперёд.

Ранее Карпин высказался об атмосфере на товарищеском матче с командой Киргизии в Бишкеке.

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