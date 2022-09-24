Карпин заявил, что пока не планирует разбирать игру сборной России

Главный тренер сборной России по футболу заявил, что пока не будет разбирать игру национальной команды после победы над Киргизией.

«Разбирать игру пока не планируем, впереди много матчей в РПЛ и в Кубке России. На следующем сборе мы всё разберём», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Он также заявил, что пока ничего не будет говорить об игроках «Крыльев Советов» и хавбеку «Сочи» Артёме Макарчуке. По его словам, необходимо посмотреть на них в будущих матчах.

Матч прошел на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Открыл счёт в матче Алимардон Шукуров на 24-й минуте. Сравнял счёт Александр Соболев на 30-й минуте, реализовав пенальти. На 89-й Даниил Уткин вывел сборную России вперёд.

Ранее Карпин высказался об атмосфере на товарищеском матче с командой Киргизии в Бишкеке.