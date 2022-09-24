Карпин: приятно вновь сыграть с гимном и флагом России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об атмосфере на товарищеском матче с командой Киргизии в Бишкеке.

«Поздравил ребят с возвращением на международный уровень. И гимн, и антураж, и полный стадион. Давно мы так себя не ощущали. Естественно, это приятно», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее сообщалось, что в матче между национальными командами России и Киргизии за первый час было нанесено два удара в створ ворот.