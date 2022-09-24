Карпин заявил, что ему понравилась игра сборной Киргизии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры национальной команды Киргизии.

«Нужно следить за своей сборной, но Киргизия мне понравилась. В составе команды собраны быстрые футболисты, которые демонстрируют высокие скорости», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Игра прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Открыл счёт в матче Алимардон Шукуров на 24-й минуте. Сравнял счёт Александр Соболев на 30-й минуте, реализовав пенальти. На 89-й Даниил Уткин вывел сборную России вперёд.

Ранее сообщалось, что сборная России в своём первом матче в 2022 году обыграла национальную команду Киргизии.