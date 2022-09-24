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Карпин заявил, что ему понравилась игра сборной Киргизии

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры национальной команды Киргизии.
Карпин заявил, что ему понравилась игра сборной Киргизии
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Нужно следить за своей сборной, но Киргизия мне понравилась. В составе команды собраны быстрые футболисты, которые демонстрируют высокие скорости», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Игра прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Открыл счёт в матче Алимардон Шукуров на 24-й минуте. Сравнял счёт Александр Соболев на 30-й минуте, реализовав пенальти. На 89-й Даниил Уткин вывел сборную России вперёд.

Ранее сообщалось, что сборная России в своём первом матче в 2022 году обыграла национальную команду Киргизии.

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