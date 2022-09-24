Занетти: Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы его называли великим

Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Занетти считает, что нападающему Лионелю Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы его называли великим.

«Ему не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы его называли великим. Просто посмотрите на его впечатляющие показатели. Я тоже так думал о себе, но самое главное — это путь, по которому кто-то прошёл, чтобы достичь определённых успехов, отдав всё ради этого», — цитирует Занетти La Gazzetta dello Sport.

По его словам, когда Месси начинают сравнивать с Марадоной, это указывает на то, что у Аргентины два великих футболиста.

Месси перешёл в ПСЖ летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Месси также известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси назвал «плохим временем» дебютный сезон в ПСЖ.