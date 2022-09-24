Занетти: Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы его называли великим
- Gettyimages.ru
- © Eric Espada
«Ему не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы его называли великим. Просто посмотрите на его впечатляющие показатели. Я тоже так думал о себе, но самое главное — это путь, по которому кто-то прошёл, чтобы достичь определённых успехов, отдав всё ради этого», — цитирует Занетти La Gazzetta dello Sport.
По его словам, когда Месси начинают сравнивать с Марадоной, это указывает на то, что у Аргентины два великих футболиста.
Месси перешёл в ПСЖ летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.
Месси также известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее Месси назвал «плохим временем» дебютный сезон в ПСЖ.