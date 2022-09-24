Галактионов: будем ждать решения РФС о целесообразности проведения следующих сборов с молодёжью

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал о будущем молодёжной сборной России по футболу.

«Уже есть решение о том, что национальную сборную России не допустили к жеребьёвке Евро-2024, думаю, что такие же решения будут для юношеских и молодёжной команд. Исходя из этого, будем ждать решения РФС о целесообразности проведения следующих сборов с футболистами именно этого возраста», — приводит слова Галактионова официальный сайт РФС.

Он также предположил, что институт сборных будет работать, как работал: сборы, товарищеские матчи. По его словам, основной вопрос состоит в том, будет ли это новый состав или сохранится нынешняя команда.

24 сентября молодёжная сборная России одержала победу над Казахстаном (2:1).

В молодёжной сборной России отличился Константин Тюкавин (34-я, 41-я минуты). У Казахстана мяч забил Нургайни Бурибаев (86-я).

Ранее Галактионов прокомментировал победу над командой Казахстана в товарищеском матче.