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Галактионов: будем ждать решения РФС о целесообразности проведения следующих сборов с молодёжью

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Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал о будущем молодёжной сборной России по футболу.
Галактионов: будем ждать решения РФС о целесообразности проведения следующих сборов с молодёжью
  • РИА Новости

«Уже есть решение о том, что национальную сборную России не допустили к жеребьёвке Евро-2024, думаю, что такие же решения будут для юношеских и молодёжной команд. Исходя из этого, будем ждать решения РФС о целесообразности проведения следующих сборов с футболистами именно этого возраста», — приводит слова Галактионова официальный сайт РФС.

Он также предположил, что институт сборных будет работать, как работал: сборы, товарищеские матчи. По его словам, основной вопрос состоит в том, будет ли это новый состав или сохранится нынешняя команда.

24 сентября молодёжная сборная России одержала победу над Казахстаном (2:1).

В молодёжной сборной России отличился Константин Тюкавин (34-я, 41-я минуты). У Казахстана мяч забил Нургайни Бурибаев (86-я).

Ранее Галактионов прокомментировал победу над командой Казахстана в товарищеском матче.

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