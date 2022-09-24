Галактионов: были хорошие отрезки, но целостности в матче с Казахстаном не хватало

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над командой Казахстана в товарищеском матче.

«Агрессивная команда, большим количеством обороняется. Мы были медленноваты, однако добились положительного результата. Были хорошие отрезки, но целостности не хватало», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Игра проходила в Минске на стадионе «Трактор» и завершилась со счётом 2:1.

В молодёжной сборной России отличился Константин Тюкавин (34-я, 41-я минуты). У Казахстана мяч забил Нургайни Бурибаев (86-я).

Ранее в РФС назвали незаконной практикой решения ФИФА и УЕФА по России.