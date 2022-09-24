Галактионов: были хорошие отрезки, но целостности в матче с Казахстаном не хватало
- РИА Новости
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«Агрессивная команда, большим количеством обороняется. Мы были медленноваты, однако добились положительного результата. Были хорошие отрезки, но целостности не хватало», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
Игра проходила в Минске на стадионе «Трактор» и завершилась со счётом 2:1.
В молодёжной сборной России отличился Константин Тюкавин (34-я, 41-я минуты). У Казахстана мяч забил Нургайни Бурибаев (86-я).
Ранее в РФС назвали незаконной практикой решения ФИФА и УЕФА по России.