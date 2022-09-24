Ермаков рассказал, что победа молодёжной сборной России над Казахстаном далась тяжело

Полузащитник молодёжной сборной России Никита Ермаков признался, что победа в товарищеском матче с командой Казахстана в Минске далась команде тяжело.

«Соперник был на голову выше предыдущего. Была очень тяжёлая и энергозатратная игра. В тяжёлых условиях добыли положительный результат, но надо показывать нашу лучшую игру», — цитирует Ермакова «Матч ТВ».

Игра проходила в Минске на стадионе «Трактор» и завершилась со счётом 2:1.

В молодёжной сборной России отличился Константин Тюкавин (34-я, 41-я минуты). У Казахстана мяч забил Нургайни Бурибаев (86-я).

Ранее нападающий молодёжной сборной России Константин Тюкавин подвёл итоги товарищеского матча с командой Казахстана.