Тюкавин: всегда приятно отличаться и за клуб, и за сборную
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«В первом тайме была очень тяжёлая игра. Хорошо, что забили два мяча и потом удержали счёт. Всегда приятно отличаться и за клуб, и за сборную. К сборной Казахстана готовились и смотрели матчи этой команды», — приводит слова Тюкавина пресс-служба РФС.
Игра проходила в Минске на стадионе «Трактор» и завершилась со счётом 2:1.
В молодёжной сборной России отличился Константин Тюкавин (34-я, 41-я минуты). У Казахстана мяч забил Нургайни Бурибаев (86-я).
Ранее старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над командой Казахстана в товарищеском матче.