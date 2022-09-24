Тюкавин: всегда приятно отличаться и за клуб, и за сборную

Нападающий молодёжной сборной России Константин Тюкавин подвёл итоги товарищеского матча с командой Казахстана.

«В первом тайме была очень тяжёлая игра. Хорошо, что забили два мяча и потом удержали счёт. Всегда приятно отличаться и за клуб, и за сборную. К сборной Казахстана готовились и смотрели матчи этой команды», — приводит слова Тюкавина пресс-служба РФС.

Игра проходила в Минске на стадионе «Трактор» и завершилась со счётом 2:1.

В молодёжной сборной России отличился Константин Тюкавин (34-я, 41-я минуты). У Казахстана мяч забил Нургайни Бурибаев (86-я).

Ранее старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над командой Казахстана в товарищеском матче.