Штырков и Абасов возглавят турнир Ural FC в Самаре

Боец смешанных единоборств Иван Штырков проведёт свой следующий поединок с Шамилем Абасовым.

21 октября в Самаре на арене СКК «Дворец спорта имени В. Высоцкого» состоится международный турнир по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship 2.

В главном поединке вечера встретятся боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков и чемпион России, Европы и мира по кикбоксингу Шамиль Абасов.

В активе Штыркова 21 победа в ММА, два поражения и одна ничья. У Абасова семь побед и три поражения.

Ранее Штырков рассказал, как Александр Емельяненко готовился к бою с Вячеславом Дациком.