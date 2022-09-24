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Штырков и Абасов возглавят турнир Ural FC в Самаре

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Боец смешанных единоборств Иван Штырков проведёт свой следующий поединок с Шамилем Абасовым.
Штырков и Абасов возглавят турнир Ural FC в Самаре

    21 октября в Самаре на арене СКК «Дворец спорта имени В. Высоцкого» состоится международный турнир по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship 2.

    В главном поединке вечера встретятся боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков и чемпион России, Европы и мира по кикбоксингу Шамиль Абасов.

    В активе Штыркова 21 победа в ММА, два поражения и одна ничья. У Абасова семь побед и три поражения.

    Ранее Штырков рассказал, как Александр Емельяненко готовился к бою с Вячеславом Дациком.

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