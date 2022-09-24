Нигматуллин — о Промесе: ему пока рановато переходить в профессию диджея

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал видео футболиста «Спартака» Квинси Промеса в роли диджея.

«На видео никаких навыков Промеса не видно. Конечно, это прикольно, что Квинси решил попробовать себя в роли диджея. Но ему ещё рановато переходить в эту профессию. Он отлично справляется с ролью футболиста», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Видеозапись, на которой футболист стоит за диджейским пультом в наушниках, появилась в социальных сетях.

В сезоне-2022/23 30-летний спортсмен провёл в составе красно-белых 13 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 29 сентября. Начало — в 20:30.

Ранее Жозе Фоуту Галван, агент бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша, рассказал, было ли у игрока желание вернуться в московский клуб в летнее трансферное окно.