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Нигматуллин — о Промесе: ему пока рановато переходить в профессию диджея

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал видео футболиста «Спартака» Квинси Промеса в роли диджея.
Нигматуллин — о Промесе: ему пока рановато переходить в профессию диджея
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«На видео никаких навыков Промеса не видно. Конечно, это прикольно, что Квинси решил попробовать себя в роли диджея. Но ему ещё рановато переходить в эту профессию. Он отлично справляется с ролью футболиста», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Видеозапись, на которой футболист стоит за диджейским пультом в наушниках, появилась в социальных сетях.

В сезоне-2022/23 30-летний спортсмен провёл в составе красно-белых 13 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 29 сентября. Начало — в 20:30.

Ранее Жозе Фоуту Галван, агент бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша, рассказал, было ли у игрока желание вернуться в московский клуб в летнее трансферное окно.

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