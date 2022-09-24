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Трусова рассказала, что выступает на контрольных прокатах сборной России с травмой

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Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова призналась, что выступает на контрольных прокатах национальной команды России с травмой.
Трусова рассказала, что выступает на контрольных прокатах сборной России с травмой
  • globallookpress.com
  • © Li Yibo/XinHua

«Настроение отличное, но надо сказать, что я сейчас в сберегательном режиме, у меня травма спины. Я почти не каталась, но решила выступать, потому что меня ждут болельщики. Неделю не каталась, неделю был один лёд. Я бы вообще не каталась, если бы не выступления. Я каталась, а потом меня отпускали», — приводит слова Трусовой «Чемпионат».

Напомним, что Александра стала серебряной призёркой Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Она уступила в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой.

На контрольных прокатах сборной России Трусова 24 и 25 сентября представит свои новые программы на сезон-2022/23.

Ранее Трусова рассказала о повышенном внимании к своей персоне.

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