Трусова: не устаю от повышенного внимания к себе

Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о повышенном внимании к своей персоне.

«Уже привыкла к тому, что спрятаться практически невозможно. Куда ни захожу — везде спрашивают: «Ты Трусова? Можно сфоткаться?» Я уже привыкла, не устаю от повышенного внимания к себе», — цитирует Трусову «Мир фигурного катания».

Напомним, что Александра стала серебряной призёркой Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Она уступила в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой.

На контрольных прокатах сборной России Трусова 24 и 25 сентября представит свои новые программы на сезон-2022/23.

Ранее Вероника Яметова рассказала, за какие качества она выделяет Анну Щербакову, Камилу Валиеву и Александру Трусову.