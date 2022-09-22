Яметова рассказала, за какие качества она выделяет Щербакову, Валиеву и Трусову

Россиянка Вероника Яметова рассказала о своих кумирах в фигурном катании.

«Это Аня Щербакова — очень люблю её, она лёгкая, красивая. Камила Валиева — роскошная. И Саша Трусова — мне у неё нравятся прыжки, они высокие, сильные. Выделю эту троицу. Болела за них на Олимпиаде в Пекине», — цитирует Яметову Sport24.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова выиграла золотую медаль в индивидуальном турнире. Она идеально откатала обе программы.

Александра Трусова стала серебряной призёркой соревнований. В произвольной программе фигуристка исполнила пять рекордных четверных прыжков.

Камила Валиева выиграла золото в составе сборной России в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Щербакова вернулась на лёд после операции на колене.