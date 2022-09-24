Тихонов раскритиковал призыв северных стран отстранить российских спортсменов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение, что заявление представителей национальных олимпийских комитетов (НОК) северных стран обусловлено страхом конкуренции с российскими спортсменами.

«Они боятся конкуренции, Большунова, других молодых ребят и девочек, которые у нас подросли. Наверное, на них ещё и холода действуют, их заявления говорят о том, что они отмороженные. Я давно знаю скандинавов, им пора уже привыкать к нормальной конкуренции», — цитирует Тихонова ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символик.

Ранее олимпийские комитеты стран Северной Европы призвали сохранять отстранение россиян.