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Егор Пруцев рассказал, что отказался от перехода в «Спартак» и ЦСКА ради выступлений в Европе

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Российский хавбек «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал, что отклонил возможность перейти из «Сочи» в «Спартак» или ЦСКА, потому что хотел попробовать свои силы в Европе.
Егор Пруцев рассказал, что отказался от перехода в «Спартак» и ЦСКА ради выступлений в Европе
  • РИА Новости
  • © Михаил Куравлев

«Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание. Почему? Да не знаю. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло и немного повзрослел, решил по-другому. Почему отказался от трансфера в «Спартак» или ЦСКА? Моё желание», — приводит слова Пруцева Sport24.

В сезоне-2021/22 футболист выступал за «Текстильщик» и «Нефтехимик» на правах аренды. Всего в минувшем сезоне он провёл в Первой лиге 37 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Согласно информации Transfermarkt «Црвена Звезда» заплатила «Сочи» за переход Пруцева €900 тыс.

Ранее спортивный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал трансфер Пруцева в сербскую «Црвену Звезду».

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