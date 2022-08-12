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В «Сочи» прокомментировали трансфер Пруцева в «Црвену Звезду»

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Спортивный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал трансфер хавбека Егора Пруцева в сербскую «Црвену Звезду».
В «Сочи» прокомментировали трансфер Пруцева в «Црвену Звезду»
  • РИА Новости
  • © Михаил Куравлев

«Желаю удачи Пруцеву, чтобы он реализовался в Европе. У него все данные есть, чтобы играть хорошо в футбол. Мы довольны этой сделкой, хорошая и имиджевая история для всех», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

Он также заявил, что в «Сочи» хотят всем дать место в основе, однако для этого не всегда есть время. По его словам, Пруцев — перспективный игрок, смена клуба даст ему простор для развития.

Егор перешёл в сочинский клуб в 2019 году, но за основную команду провёл лишь один матч. Хавбек дважды отправлялся в аренду — в «Текстильщик» и «Нефтехимик».

Он является младшим братом полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

Ранее стала известна зарплата полузащитника Егора Пруцева, который перешёл из «Сочи» в «Црвену Звезду».

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