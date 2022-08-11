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«Чемпионат»: Пруцев будет получать в «Црвене Звезде» €80 тысяч в год

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Стала известна зарплата полузащитника Егора Пруцева, который перешёл из «Сочи» в «Црвену Звезду».
«Чемпионат»: Пруцев будет получать в «Црвене Звезде» €80 тысяч в год
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, 19-летний хавбек будет получать €80 тыс. в год с учётом бонусов.

Егор перешёл в сочинский клуб в 2019 году, но за основную команду провёл лишь один матч. Хавбек дважды отправлялся в аренду — в «Текстильщик» и «Нефтехимик».

Он является младшим братом полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

Ранее в «Сочи» объявили о трансфере полузащитника Александра Коваленко из «Крыльев Советов».

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