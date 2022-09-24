военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Матыцин заявил об отмене сборов российских спортсменов за рубежом

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о приказе Министерства спорта РФ о временной отмене тренировочных сборов и соревнований с участием национальных команд России за рубежом.
Матыцин заявил об отмене сборов российских спортсменов за рубежом
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«В рамках исполнения поручений президента России мы прорабатываем вопросы импортозамещения, в том числе и в отношении обеспечения тренировочного процесса на территории России. Наша страна обладает необходимыми ресурсами для организации тренировочных мероприятий сборных команд», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также заявил, что данное решение продиктовано общим курсом на укрепление национальной спортивной отрасли и формирование спортивного и экономического суверенитета. По словам министра, график тренировочных сборов готовится совместно с общероссийскими спортивными федерациями.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее Матыцин рассказал, что Россия не заинтересована в создании альтернатив международным спортивным федерациям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить