Матыцин заявил об отмене сборов российских спортсменов за рубежом

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о приказе Министерства спорта РФ о временной отмене тренировочных сборов и соревнований с участием национальных команд России за рубежом.

«В рамках исполнения поручений президента России мы прорабатываем вопросы импортозамещения, в том числе и в отношении обеспечения тренировочного процесса на территории России. Наша страна обладает необходимыми ресурсами для организации тренировочных мероприятий сборных команд», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также заявил, что данное решение продиктовано общим курсом на укрепление национальной спортивной отрасли и формирование спортивного и экономического суверенитета. По словам министра, график тренировочных сборов готовится совместно с общероссийскими спортивными федерациями.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее Матыцин рассказал, что Россия не заинтересована в создании альтернатив международным спортивным федерациям.