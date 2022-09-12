Матыцин заявил, что в России не планируют организовывать альтернативы международным федерациям
- РИА Новости
«Мы ничего альтернативного организовывать не собираемся, об этом говорил президент России. Мы продолжаем взаимодействие с международными организациями», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Он также заявил, что стране не нужна конфронтация с существующими структурами. По его словам, для России это уже не первый раз, когда она сталкивается с политическим давлением, однако в прошлом с этим справлялись.
«К тому же мы должны руководствоваться интересами спортсменов. Создавая что-то, мы можем их ограничить», — добавил Матыцин.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Матыцин высказался об отстранении спортсменов от международных стартов.