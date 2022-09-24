военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Силкин считает, что сборная Киргизии навяжет борьбу национальной команде России

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Киргизии.
Силкин считает, что сборная Киргизии навяжет борьбу национальной команде России
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«Хочется посмотреть на ребят, на то, в какой футбол они будут играть. Понятно, что сборная России сильнее Киргизии, уровень чемпионата повыше, но всё равно будет интересно посмотреть эту игру. Плюс у киргизов будет мощная поддержка трибун, уверен, что они дадут бой. Результат не важен, главное — увидеть наших ребят. Уверен, что все наши футболисты соскучились по игре за сборную», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Киргизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить