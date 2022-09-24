Силкин считает, что сборная Киргизии навяжет борьбу национальной команде России

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Хочется посмотреть на ребят, на то, в какой футбол они будут играть. Понятно, что сборная России сильнее Киргизии, уровень чемпионата повыше, но всё равно будет интересно посмотреть эту игру. Плюс у киргизов будет мощная поддержка трибун, уверен, что они дадут бой. Результат не важен, главное — увидеть наших ребят. Уверен, что все наши футболисты соскучились по игре за сборную», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Киргизии.