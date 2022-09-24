ХК «Нефтехимик» подписал контракт с вратарём Гариповым до конца сезона
- РИА Новости
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Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте клуба.
31-летний россиянин в сезоне-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступал за «Трактор». В текущем сезоне хоккеист провёл за клуб два матча, в которых пропустил шесть шайб.
23 сентября челябинский клуб расторг контракт с голкипером по соглашению сторон.
Ранее форвард Никита Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».