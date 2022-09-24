ХК «Нефтехимик» подписал контракт с вратарём Гариповым до конца сезона

«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с вратарём Эмилем Гариповым.

Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний россиянин в сезоне-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступал за «Трактор». В текущем сезоне хоккеист провёл за клуб два матча, в которых пропустил шесть шайб.

23 сентября челябинский клуб расторг контракт с голкипером по соглашению сторон.

Ранее форвард Никита Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».