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ХК «Нефтехимик» подписал контракт с вратарём Гариповым до конца сезона

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«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с вратарём Эмилем Гариповым.
ХК «Нефтехимик» подписал контракт с вратарём Гариповым до конца сезона
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний россиянин в сезоне-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступал за «Трактор». В текущем сезоне хоккеист провёл за клуб два матча, в которых пропустил шесть шайб.

23 сентября челябинский клуб расторг контракт с голкипером по соглашению сторон.

Ранее форвард Никита Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

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