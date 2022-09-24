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Тренер по дзюдо — об отстранении сборной России: времена не выбирают

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Заслуженный тренер России Михаил Рахлин прокомментировал отстранение российских дзюдоистов от участия в международных соревнованиях до января 2023 года.
Тренер по дзюдо — об отстранении сборной России: времена не выбирают
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Я был готов к любому развитию событий. Спорт гораздо более глобален, чем только спорт высших достижений. Поэтому нам есть чем заняться. Это касается и детско-юношеского спорта, и атлетов, которых ограничили в соревнованиях, и воспитания тренерских кадров, и развития инфраструктуры», — приводит слова Рахлина «Абзац».

Он заявил, что сейчас остаётся только ждать дальнейших решений. По его словам, Федерация дзюдо России уже создаёт систему соревнований для поддержания спортивной формы и стимулирования спортсменов.

«Я общаюсь со многими спортсменами, тренерами, руководителями. У всех разное отношение. У меня такой девиз: «Времена не выбирают — в них живут и умирают». Тут всё просто», — добавил Рахлин.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее IJF отстранила сборную России от участия в международных турнирах под её эгидой до января 2023 года.

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