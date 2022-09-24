Тренер по дзюдо — об отстранении сборной России: времена не выбирают
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Я был готов к любому развитию событий. Спорт гораздо более глобален, чем только спорт высших достижений. Поэтому нам есть чем заняться. Это касается и детско-юношеского спорта, и атлетов, которых ограничили в соревнованиях, и воспитания тренерских кадров, и развития инфраструктуры», — приводит слова Рахлина «Абзац».
Он заявил, что сейчас остаётся только ждать дальнейших решений. По его словам, Федерация дзюдо России уже создаёт систему соревнований для поддержания спортивной формы и стимулирования спортсменов.
«Я общаюсь со многими спортсменами, тренерами, руководителями. У всех разное отношение. У меня такой девиз: «Времена не выбирают — в них живут и умирают». Тут всё просто», — добавил Рахлин.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.
Ранее IJF отстранила сборную России от участия в международных турнирах под её эгидой до января 2023 года.