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Магуайр: меня критикуют, потому что я капитан «Манчестер Юнайтед»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением о критике в свой адрес.
Магуайр: меня критикуют, потому что я капитан «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Rickett - PA Images

«Я не сосредотачиваюсь на том, что говорят люди. Меня критикуют, потому что я капитан «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что, если обо мне напишут статью, это станет громкой новостью. Это соберет клики и всё такое», — приводит слова Магуайра Talksport.

Магуайр является воспитанником «Шеффилд Юнайтед». Защитник также играл за «Халл Сити», «Уиган», «Лестер Сити». В 2019 году британский футболист присоединился к МЮ. За это время Магуайр провёл за «красных дьяволов» 149 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

22 августа стало известно, что МЮ наложил запрет на продажу капитана в «Челси».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что капитанская повязка не гарантирует защитнику Гарри Магуайру регулярное попадание в основной состав.

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