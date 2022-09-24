Магуайр: меня критикуют, потому что я капитан «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением о критике в свой адрес.

«Я не сосредотачиваюсь на том, что говорят люди. Меня критикуют, потому что я капитан «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что, если обо мне напишут статью, это станет громкой новостью. Это соберет клики и всё такое», — приводит слова Магуайра Talksport.

Магуайр является воспитанником «Шеффилд Юнайтед». Защитник также играл за «Халл Сити», «Уиган», «Лестер Сити». В 2019 году британский футболист присоединился к МЮ. За это время Магуайр провёл за «красных дьяволов» 149 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

22 августа стало известно, что МЮ наложил запрет на продажу капитана в «Челси».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что капитанская повязка не гарантирует защитнику Гарри Магуайру регулярное попадание в основной состав.